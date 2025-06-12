Adana'da Boyacı Elektrik Akımına Kapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, çalıştığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı.

Türkeli Mahallesi Feke Caddesi'nde, E.Ü'ye ait müstakil evde tadilat ve boya yapan Ahmet Sağlam, kullandığı fırçanın elektrik teline çarpması sonucu akıma kapıldı.

Evde çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin merdiveniyle evden çıkarılan Sağlam, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlam, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.