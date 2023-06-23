Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Kişi Kendini de Öldürdü
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla yaşamına son verdi. Olayda Erhan A. (25) eşi Nuriye A'yı (30) vurduktan sonra kendini öldürdü. Nuriye A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan kişi aynı silahla yaşamına son verdi.
İlçenin Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Erhan A. (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Nuriye A'nın (30) kaldığı evin önüne geldi. Çift arasında çıkan tartışma sonrası Erhan A. tabancayla eşini vurarak ağır yaralayıp aynı silahla kendine ateş etti.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Erhan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Nuriye A. olay yerindeki ilk müdahale sonrası Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erhan A'nın cesedi ise polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.