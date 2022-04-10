Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Haberler

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Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Murat G. boşanma aşamasındaki eşi Elif G'nin Onur Mahallesi'ndeki evine gitti.

Evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat G. karısı Elif G'yi bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Elif G. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan Murat G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Haberler

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