Adana'da Boş Arsada Yangın Çıktı

Adana'da Boş Arsada Yangın Çıktı
Güncelleme:
İmamoğlu ilçesinde boş arsada bulunan plastik sebze-meyve kasalarının alev alması korkuya neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü ve çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde boş arsaya bırakılan plastik sebze-mevye kasaları alev alev yandı. Yakınında öğrenci yurdu ve evlerin bulunması nedeniyle endişe yaratan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir arsada çıktı. Arsaya bırakılan yüzlerce plastik sebze-meyve kasaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yakında öğrenci yurdu ve evlerin olması nedeniyle korku yaratan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
