Adana'da Borç Faizi Yüzünden Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı

ADANA'da Sedat Oyunlu'yu (32) tabancayla kalçasından vurarak öldüren Erkan Demirbağ (32), Yunanistan'a kaçmak üzereyken İpsala Sınır Kapısı'nda, suç ortağı Yunus Emre Tunçbilek (19) ise Antalya'ya giderken yolcu otobüsünde yakalandı. Demirbağ'ın, 600 bin lira alacağını alamayınca silahlı saldırıyı düzenlediği ortaya çıktı.

Olay, 16 Eylül'de saat 19.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Erkan Demirbağ, arkadaşı Yunus Emre Tunçbilek'in motosikletiyle husumetli olduğu Sedat Oyunlu'nun çalıştığı mobilya dükkanına gitti. Oyunlu'nun dükkanın önünde beklediğini gören Demirbağ, tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Sedat Oyunlu'nun kalçasına isabet ederken, şüpheliler ise kaçtı. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Oyunlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Oyunlu'nun yurt dışında yaşayan ağabeyi Ferhat Oyunlu'nun, şüpheli Demirbağ'a 600 bin lira borcu olduğu, taraflar arasındaki husumetin bundan dolayı başladığı ortaya çıktı. Polis, Kiremithane Mahallesi'ndeki adrese yaptığı baskında, olayda kullanılan tabancayı buldu ancak şüphelilerin izine rastlayamadı. Cinayet dedektifleri, saklanmak için kentten ayrıldığı belirlenen şüphelilerden Demirbağ'ın yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığını, Tunçbilek'in ise Antalya'ya gittiğini saptadı. Polis, Erkan Demirbağ'ı Yunanistan'a gitmek üzereyken İpsala Sınır Kapısı'nda yakaladı. Diğer şüpheli Tunçbilek ise Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

'KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Erkan Demirbağ, ifadesinde, "Ağabeyi Ferhat'ın bana borcu vardı. Paramı istedim ancak vermedi. Ben de korkutmak için tabancayla ateş açtım. Yaralama ya da öldürme amacım yoktu" dedi.

Tunçbilek ise "Birlikte gezintiye çıkmıştık. Böyle bir eylem yapacağını bilmiyordum" savunmasını yaptı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Demirbağ ve Yunus Emre Tunçbilek çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.