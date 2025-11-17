Adana'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti
Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisikletli çocuk Muhammet Miraç Çam yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı ancak daha sonra teslim oldu.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaşamını yitirdi.
Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Muhammet Miraç Çam'ın (12) kullandığı bisiklete çarptı.
Sürücü daha sonra otomobilini olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çam'ın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, kaçan sürücünün otomobilinde inceleme yaptı.
İncelemenin ardından çocuğun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan aracı kendisinin kullandığını ileri süren Eren K. (26) polis merkezine teslim oldu.
Eren K.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.