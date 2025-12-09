Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı
Adana'nın Çukurova ilçesinde bisiklet süren 12 yaşındaki bir çocuğa saldırdığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar, çocuğun düşmesine neden olduktan sonra boğazını sıktı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Toros Mahallesi'ndeki sokakta duran Cumali Y. (24) ve Adem T. (34) bisiklet süren çocuklara tepki gösterdi.
Bisikletlilerden 12 yaşındaki Ç.A.D.'nin önünü kesip düşmesine neden olan şüphelilerden Cumali Y. çocuğun boğazını sıktı.
Durumu öğrenen Ç.A.D.'nin ailesinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Gözaltına alınan Cumali Y. ve Adem T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
