Haberler

Adana'da 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bisiklet süren 12 yaşındaki bir çocuğa saldırdığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Saldırganlar, çocuğun düşmesine neden olduktan sonra boğazını sıktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Toros Mahallesi'ndeki sokakta duran Cumali Y. (24) ve Adem T. (34) bisiklet süren çocuklara tepki gösterdi.

Bisikletlilerden 12 yaşındaki Ç.A.D.'nin önünü kesip düşmesine neden olan şüphelilerden Cumali Y. çocuğun boğazını sıktı.

Durumu öğrenen Ç.A.D.'nin ailesinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan Cumali Y. ve Adem T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Bakan Tunç: Türkiye genelindeki tüm adli emanetler için teftiş başladı

Hükümet adliyedeki kilolarca altın vurgunu sonrası düğmeye bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Yeni virüs ülkeyi kaosa sürükledi! Halk hastane koridorlarında yatıyor

Yeni virüs hastaneleri çaresiz bıraktı! Artık koridorlarda yatıyorlar
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
Adımını attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren kaza kamerada

Adım attığı gibi alt kata düştü! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir

Yatırımcılar aman dikkat! Altın için ezber bozan uyarı
İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü

İstanbul'daki tehlikeyi en iyi yansıtan görüntü
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım

İbrahim Selim'den 16 yaş küçük aşkıyla samimi paylaşım
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne de yıkılan bir bina

Ülkeyi 7.5'lik deprem vurdu! Ne bir can kaybı var, ne yıkılan bir bina
Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

Otellerde yeni dönem! Resepsiyona sakın kimliğinizi bırakmayın
title