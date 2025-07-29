Adana'da Bisiklet Süreç Çarpması: Ağır Yaralı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, kırmızı ışıkta geçmeye çalışan bir bisiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana'da otomobilin, yaya geçidinden geçmek isteyen bisiklet sürücüsüne çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Emircan Y. idaresindeki 01 AJH 768 plakalı otomobil, kırmızı ışık yanan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bisiklet sürücüsü Cemal K'ye çarptı.

Kazanın ardından yola savrulan bisiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Cemal K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Emircan Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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