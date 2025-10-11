Haberler

Adana'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartmanda gece saatlerinde yüzü maskeli bir kişi, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen bir olayda bisikleti çaldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir apartmandaki bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmana gece saatlerinde giren yüzü maskeli bir şüpheli, apartmanda bulunan bisikleti aldı.

Şüpheli asansörle indirdiği bisikletle binadan ayrıldı.

Sabah saatlerinde bisikletinin yerinde olmadığını fark eden apartman sakini, durumu polise bildirdi.

Polis, bisikleti çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin bisikleti alarak asansöre binmesi apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
500
