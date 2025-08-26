Adana'da Bisiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir iş yerinin önünden bisiklet çalındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iş yerinin önünde duran bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda bir iş yerinin önünde yol kenarında duran bisikletin yanına gelen şüpheli, daha sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.
Çalınan bisikletin sahibinin ihbarı üzerine polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin bisiklete binerek olay yerinden uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel