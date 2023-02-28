Adana'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde deprem riski nedeniyle ailesiyle evlerine giremeyen bir çocuğun kaldırıma park ettiği bisikletinin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde deprem riski nedeniyle ailesiyle evlerine giremeyen bir çocuğun kaldırıma park ettiği bisikletinin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahfesığmaz Mahallesi'nde ikamet eden Erman Sönmez (40), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle eşi ve iki çocuğuyla iş yerinde kalmaya başladı.

Sönmez'in 10 yaşındaki kızı Zeynep, 25 Şubat'ta sokakta gezmek için kullandığı bisikletini daha sonra kaldırıma bırakıp ailesiyle kaldığı iş yerine girdi.

Çocuk, bir süre sonra yeniden bisikletine binmek için dışarıya çıktığında yerinde olmadığını fark etti.

Baba Erman Sönmez, kızının durumu bildirmesi üzerine durumu polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini tespit etmek için araştırma başlattı.

Erman Sönmez, deprem nedeniyle korkup iş yerinde kalmaya başladıklarını, bu nedenle önemli eşyalarının yanı sıra kızının bisikletini de yanlarına aldıklarını belirtti.

Kızının bir süre kullandığı bisikletini su içmek için iş yerinin önüne bıraktığını anlatan Sönmez, "Kızım daha sonra döndüğünde bisikletini yerinde bulamayınca durumu bize bildirdi. Kızım bisikleti çalındığı için çok üzgün ve sadece bisikletini istiyor." dedi.

Zanlının çevresini gözetledikten sonra park halindeki bisiklete binip hızla olay yerinden uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.