Adana'da tavanına delik açtıkları depodaki 148 bisikleti çalan kardeş 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tavanına delik açtıkları depodaki 148 bisikleti çaldıkları belirlenen ağabey ve kardeşi tutuklandı.

Döşeme Mahallesi'nde bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A. 13 Ocak'ta deposunun tavanında delik olduğunu fark etti.

Bunun üzerine yaptığı sayımda 148 bisikletin eksik olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Depoda araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tavandaki deliğin yan binadaki bir eve çıktığını belirledi.

Kapısı kırık olduğu tespit edilen evi gören güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlılarının Şahin G. (40) ve kardeşi Mehmet G. (38) olduğunu belirledi.

Depodaki bisikletleri farklı günlerde çalıp taksiyle taşıdıkları ortaya çıkarılan zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeşi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlıların çaldıkları bisikletleri taksiye yüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.