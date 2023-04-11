Adana'da bir yolcu otobüsünde 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi

Adana'da yolcusu bulunmayan otobüste 100 kilo 294 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehir girişinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, uygulama noktasına yaklaşan ve yolcusu bulunmayan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda, otobüsün basamaklarına ve koridor zeminine gizlenmiş 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi.

Şoför Mehmet K. (45) ile otobüsteki Mahmut A. (33) Mehmet Ali K. (22) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.