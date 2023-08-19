İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Nakliyeciler Sitesi'nde park halindeki bir tıra düzenledikleri operasyonda 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da bir tırdan 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde gümrük kaçağı akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, siteye düzenledikleri operasyonda park halindeki bir tıra yüklenmiş 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü. - ADANA