Bir ticari takside 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Bir ticari takside 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi Adana'da, 15 kilo 350 gram esrar ele geçirilen ticari taksinin şoförü tutuklandı. Adana'da, 15 kilo 350 gram esrar ele geçirilen ticari taksinin şoförü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir taksiyle kente uyuşturucu getirileceğini belirledi. Ekipler, takibe aldıkları taksiyi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurup aradı. Narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile yapılan aramalarda, taksinin bagajında ev eşyalarının arasına gizlenmiş poşetlerde 15 kilo 350 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü H.T. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Taksinin otoyolda takip edilip durdurulması ve dedektör köpekle yapılan aramalarda uyuşturucunun bulunması, polis kamerasına yansıdı. AA / Yusuf Koyun - Güncel Güncel Haberler

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