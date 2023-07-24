Adana'da bir oduncuda yangın çıktı. Ekipler müdahaleye başladı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Oduncuda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.