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Adana'da bir oduncuda yangın çıktı. Ekipler müdahaleye başladı.

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Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Oduncuda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Adana'da bir oduncuda yangın çıktı. Ekipler müdahaleye başladı.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Oduncuda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Sarıçam Adana Güncel Haberler

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