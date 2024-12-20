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Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu

Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı.

Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı.

İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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