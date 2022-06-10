Adana'da bir kişiyi evinin önünde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da bir kişiyi evinin önünde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da bir kişiyi evinin önünde tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi evinin önünde pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişiyi evinin önünde pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mayıs'ta Zafer Çamur'un (50) Şevkiye Mahallesi Valide Sokağı'ndaki evinin önünde pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili aranan zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, şüpheli H.Y'yi saklandığı adrese düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

Zanlı H.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kozan ilçesinde 4 Mayıs'ta Zafer Çamur, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Hisarcık Kozan Adana Güncel Haberler

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