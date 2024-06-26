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Adana'da bir kişiyi darbedip gasp eden 2 sanık hakkında dava açıldı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi darbedip cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddia edilen 2 sanık hakkında 'birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişiyi darbedip cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddia edilen 2 sanık hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde 27 Aralık 2023'te müşteki S.B'yi darbedip cep telefonunu ve parasını da gasbettiği iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan İ.D. ve R.B. hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olay günü bir araya gelen müşteki ve sanıkların tartıştığı ve sonrasında R.B. ve İ.D'nin S.B'yi zorla otomobile bindirdiği belirtildi.

İddianamede sanıkların otomobil içinde müşteki S.B'yi darbedip cüzdanında bulunan 1480 lirayı ve cep telefonunu gasbettikleri, sanıkların olay günü sabit adreste bulunduklarını öne sürmesine karşın Bilgi Teknolojileri Kurumundan alınan rapora göre cep telefonlarının farklı yerlerden sinyal verdiğinin tespit edildiği aktarılarak, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden R.B. ve İ.D'nin "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen R.B. ve İ.D'nin yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Yüreğir Adana Suç Hukuk Güncel Haberler

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