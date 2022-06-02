Bir kişinin sulama kanalına düştüğü iddiasıyla arama başlatıldı - Haberler

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Bir kişinin sulama kanalına düştüğü iddiasıyla arama başlatıldı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da yüzünü yıkamak isteyen kişinin sulama kanalına düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Adana'da yüzünü yıkamak isteyen kişinin sulama kanalına düştüğü iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Mahalleye giderek görgü tanığının ifadesine başvuran ekipler, T.K'nin (60) yüzünü yıkamak için kanaldaki suya eğildiği sırada düşerek akıntıya kapıldığını tespit etti.

Sulama kanalı boyunca arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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