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Adana'da bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da bir kişinin silahla vurulması güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel Haberler

Adana'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaşanan kavga ve bir kişinin vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir kişinin pompalı tüfekle vurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada O.E. bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, yaralı ise Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşanan kavga ve bir kişinin vurulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Karataş Tuzla kavga Adana Güncel Haberler

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