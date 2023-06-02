Adana'da bir kişinin ölümüyle ilgili davada verilen cezalar bozuldu

Adana'da bir kişinin ölmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada iki sanığa verilen hapis cezalarının "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmasına karar verildi.

Adana'da bir kişinin ölmesi ve bir kişinin yaralanmasıyla ilgili davada iki sanığa verilen hapis cezalarının "eksik inceleme" ve "olay yerinde keşif yapılmadığı" gerekçesiyle bozulmasına karar verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde 29 Eylül 2020'de M.K'nin, eniştesi Y.A. tarafından tabancayla öldürülmesi, sanık Y.A'nın da diğer kayınbiraderi O.K. tarafından yaralanmasına ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıklar hakkında 1 Mart 2022'de verilen mahkumiyet kararıyla ilgili Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesindeki istinaf incelemesi tamamlandı.

İstinaf, Y.A'ya eşinin ağabeyi M.K'yi öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve diğer suçlardan verilen 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile sanığı silahla yaraladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 4 ay hapse mahkum edilen O.K'ye verilen hapis cezalarını bozdu.

Kandilli Rasathanesinden ay ve bulut durumu sorulacak

Dosya üzerinde eksik inceleme yapıldığı gerekçe gösterilen istinaf kararında, "Gece saatlerinde meydana gelen olayın olduğu yerde suni aydınlatma bulunup bulunmadığı araştırılıp, Kandilli Rasathanesinden suçun işlendiği yerde olay gün ve saatine denk düşen ay ve bulut durumu da sorularak aynı şartları taşıyan gün ve saatte, sanıklar, tanıklar, tespit tutanağını düzenleyen kolluk görevlileri hazır bulundurulmak suretiyle temsili ve tatbiki keşif yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

İfadelerin doğruluğunun da denetlenmesi, sanıklar ve ateş edilen kişiler arasındaki mesafeler, bunlar arasında görüşe engel bir durumun olup olmadığı ile "hedef seçme" imkanı bulunup bulunmadığının tespiti istenen kararda, "Bunlar gözetilmeden eksik inceleme yapılmış ve yazılı şekilde hüküm kurulmuştur." tespiti yapıldı.

İstinaf kararında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve belirtilen tespitlerin ardından davanın yeniden görülmesine hükmedildi.