Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Ocak'ta, Ahmet Demir'in (58) Doğankent Taşçı Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili şüphelilerin kimliklerini belirlemek üzere, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler, zanlıların Ercan T. (24), Barış A. (32) ve kardeşleri Ayetullah A. (24) ve Ahmet A. (32) olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi ve onlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla 3 zanlıyı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Ercan T, Barış A, Ayetullah A. ve Ahmet A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akaryakıt istasyonundaki silahlı saldırının, Ayetullah A'nın, şirket sahibinin yakını tarafından hırsızlıkla suçlanması sebebiyle düzenlendiği, bu sırada istasyonda bulunan Ahmet Demir'in öldüğü ileri sürüldü. Doğankent Taşçı Mahallesi'nde, 22 Ocak'ta Ahmet Demir, bir akaryakıt istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Ahmet Demir Doğankent Adana Güncel Haberler

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