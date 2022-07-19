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Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı.

Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, A.A'nın tartıştığı D.C.S. tarafından bacağından tabancayla vurulduğunu ve kendi imkanlarıyla Seyhan Devlet Hastanesine gittiğini belirledi.

Polis, olayın ardında kaçtığı belirlenen D.C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Ziyapaşa Mahallesi Seyhan Adana Güncel Haberler

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