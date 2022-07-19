Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, A.A'nın tartıştığı D.C.S. tarafından bacağından tabancayla vurulduğunu ve kendi imkanlarıyla Seyhan Devlet Hastanesine gittiğini belirledi.

Polis, olayın ardında kaçtığı belirlenen D.C.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.