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Adana'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

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Adana'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Barbaros Caddesi'nde henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Mazlum A'ya silahla ateş açtı.

Kurşun isabet eden Mazlum A'nın yaralandığı saldırının ardından zanlı kaçtı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Mazlum A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

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