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Adana'da Bir Kişi, Kendisine Küfrettiğini Öne Süren Çocuğu Darbetti

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Adana'da bir kişi, yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki erkek çocuğu darbetti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ADANA'da, bir kişi, yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki erkek çocuğu darbetti. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi, yoldan geçerken kendisine küfrettiğini öne sürdüğü 16 yaşındaki çocuğa saldırdı. Yumruklarla çocuğu darbeden kişiye çevredekiler müdahale etti. Çocuk, çevredekiler tarafından adamın elinden güçlükle alınıp uzaklaştırıldı. Yaşananlar, çevredeki başka bir kişinin cep telefonuyla görüntülendi. Olayın ardından polis merkezine giden çocuk, saldırgandan şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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