Adana'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu Güncel Haberler Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. 19 Mayıs Mahallesi 1098. Sokak'ta Hüseyin Taşkıran'dan (38) haber alamayan arkadaşları evine gitti. Burada Taşkıran'ı hareketsiz bulan arkadaşları, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese giden ekipler yaptıkları kontrolde Taşkıran'ın başından tabancayla vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Adana Güncel Haberler

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