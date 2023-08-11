Adana'da Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü, Saldırgan Tabancayla İntihar Etti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yaşanan olayda, Doğan Zöhre isimli bir kişi Onur Demir'i bıçaklayarak öldürdü. Ardından Zöhre, tabancayla intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, Zöhre'nin cesedini olay yerine yakın bir noktada buldu. Cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.