Adana'da bir kişi bahçede ölü bulundu
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, hurma bahçesinde ölü bulundu.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, hurma bahçesinde ölü bulundu.
Haydaroğlu Mahallesi'nde yürüyüşe çıkanlar, bahçede bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emrah Baysal'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.
Baysal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel