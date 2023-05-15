Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da bir kişi bahçede ölü bulundu

Adana'da bir kişi bahçede ölü bulundu

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, hurma bahçesinde ölü bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişi, hurma bahçesinde ölü bulundu.

Haydaroğlu Mahallesi'nde yürüyüşe çıkanlar, bahçede bir erkeğin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emrah Baysal'ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Baysal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

112 Acil Çağrı Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title