Adana'da bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

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Adana'da bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da bir kadının darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının tartıştığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının tartıştığı kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çınarlı Mahallesi'ndeki bir otoparkta henüz isimleri belirlenemeyen bir kadın ve erkek arasında tartışma yaşandı.

Otoparkın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre, ikili bir süre tartıştıktan sonra farklı yönlere ayrılıyor.

Daha sonra ikili tekrar bir araya gelip tartışmaya devam ediyor.

Tartışma sırasında erkeğin kadına tekme ve yumruklarla saldırması da görüntüye yansıyor.

Otopark görevlilerinin araya girmesiyle taraflar bölgeden ayrılıyor.

Polis ekipleri, darbedilen kadına ve şiddet uygulayan kişiye ulaşmak için araştırma başlattı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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