Adana'da Bir Kadının Çantasından Cep Telefonu Çalındı, Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüpheliyi tespit etti. Şüpheli, cep telefonunu tanımadığı birine sattığını öne sürdü. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.