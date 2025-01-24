Üye Girişi
Haberler
Emeklilerin zam farkı ödemesi hesaplara yatıyor

Milyonların beklediği zam farkı hesaplara yatıyor
78 kişiyi hayattan koparan otelin sahibi parayı tünele yatırmış!

Önlem almak yerine parayı nereye harcadığı ortaya çıktı
Bolu'daki yangın faciasında ölenlerin 36'sı çocuk

Yangın faciasında acımızı katlayan bir detay daha
Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı

Adana'da Bir Kadın Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltında, 3'ü Tutuklandı

Adana'da Bir Kadın Cinayeti: 5 Şüpheli Gözaltında, 3'ü Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki çocuk annesi Gamze Alır'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, 10 Ocak'ta yaşandı ve yerel emniyet güçleri, silahı kullananın belirlenmesi için barut izi test sonuçlarını bekliyor.

Adana'da bir kadının öldürülmesiyle ilgili gözaltına altına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesinde iki çocuk annesi Gamze Alır'ın (23) öldürülmesiyle ilgili Murat A. (51), Döne B. (21), Savaş G. (42), Halil İbrahim A. (58) ve Nurgül A. (29) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, Döne B. ve Savaş G. tutuklandı, Halil İbrahim A. ve Nurgül A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahı kullananın belirlenmesi için şüphelilerin ellerinden alınan barut izi test sonuçları bekleniyor.

Yeşil Bulvarı'nda 10 Ocak'ta narenciye bahçesinde silah sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, tabancayla vurulmuş halde bulunan Gamze Alır'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
img

Terk edilmiş, harabe evde gizli hazine buldu
img

Menajer Ayşe Barım gözaltına alındı
img

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da servis minibüsü dere yatağına düştü: 1 ölü, 15 yaralı

Servis minibüsü dere yatağına düştü! 1 ölü, 15 yaralı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Trump'ın nükleer silah endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı

Trump'ın en büyük endişesi! Bir ülkeyi kafasına taktı
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Maçtan günler sonra ortaya çıktı! Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Beşiktaş taktik tahtasında dikkat çeken yazı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.