Adana'da bir evin odunluğu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin odunluğu yandı. Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin odunluğu yandı. İlçedeki Yenibaraj Mahallesi Nursultan Nazarbayev Bulvarı'ndaki 2 katlı bir evin üst kısmındaki odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla eve sıçramadan söndürülen yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Fikret Kavğalı Seyhan Adana Güncel Haberler

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