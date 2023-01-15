Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da bir evin odunluğu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Adana'da bir evin odunluğu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin odunluğu yandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin odunluğu yandı.

İlçedeki Yenibaraj Mahallesi Nursultan Nazarbayev Bulvarı'ndaki 2 katlı bir evin üst kısmındaki odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahibinin durumu bildirmesiyle olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla eve sıçramadan söndürülen yangında, odunluk kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title