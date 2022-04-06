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Adana'da bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu

AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da bir evde yaralı erkek ile kadın cesedi bulundu

Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, yaralı erkek ile kadın cesedi buldu.

ADANA (AA) - Adana'da bir evdeki kavga ihbarına giden polis, yaralı erkek ile kadın cesedi buldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde bir evde bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Apartmana ulaşan ekipler, 3. kattaki dairenin kapısını açan olmayınca olay yerine CANKUR ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Ömer Sevinç'i yaralı, Şükriye Sevinç'i ise ölmüş halde buldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ömer Sevinç, görevlilerce ambulansa taşındı. Bu sırada ölen Şükriye Sevinç'in bir yakını Ömer Sevinç'e tepki gösterdi.

Boğazından yaralı olduğu tespit edilen Ömer Sevinç, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelere göre, Ömer Sevinç'in Şükriye Sevinç ile boşanma aşamasında olduğu ve çıkan tartışmanın ardından kadını öldürdükten sonra kendisine zarar verdiği belirlendi.

Şükriye Sevinç'in cenazesinin yapılan incelemelerin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı belirtildi.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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