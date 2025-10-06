Adana'da Bir Evde Yangın Çıktı
Ceyhan ilçesindeki bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İstiklal Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
İkamette hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel