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Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kurtuluş Mahallesi'ndeki 16 katlı bir apartmanın 9. katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangında evde hasar oluştu. Yangın sırasında kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri dumandan etkilenmeden tahliye edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kurtuluş Mahallesi 16 katlı bir apartmanın 9'uncu katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında çıkan yangını söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

Yangın sırasında kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri dumandan etkilenmeden tahliye edildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

İtfaiye Seyhan Adana Güncel Haberler

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