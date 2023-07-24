Adana'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kurtuluş Mahallesi'ndeki 16 katlı bir apartmanın 9. katındaki dairenin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evin mutfak kısmında çıkan yangını söndürdü. Yangında evde hasar oluştu. Yangın sırasında kısa süreli panik yaşayan apartman sakinleri dumandan etkilenmeden tahliye edildi.