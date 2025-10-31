Adana'da Bir Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde M.D'ye ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve inceleme başlatıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir ev yandı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde M.D'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
