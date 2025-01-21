Adana'da Bir Ev Ateşe Verildi: Yangın Kullanılamaz Hale Getirdi
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kişi, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe vererek büyük bir felakete yol açtı. Yangın çevredekilerin ihbarı sonrası itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin ateşe verdiği evi kullanılamaz hale geldi.
Huzurevleri Mahallesi'nde 9 katlı apartmanın son katında oturan ismi öğrenilemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle evini ateşe verdi.
Bu kişi, alevlerin büyümesi üzerine evinden çıktı, çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.