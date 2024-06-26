Adana'da bir binanın girişinde çıkan doğal gaz yangını söndürüldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir binanın girişindeki doğal gaz tesisatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın girişindeki doğal gaz borusundan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi.

Bina sakinlerini apartmandan tahliye eden ekipler, gazı kesip yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bina görevlisi Erdal Göçer, gazetecilere, doğal gaz vanasını kapatmaya çalıştığı sırada elinin yandığını belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Olayı haber alınca buraya gelip yangına müdahalede bulunduk. Bu sırada da elimden yaralandım." dedi.