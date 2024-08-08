Adana'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.