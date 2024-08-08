Adana'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.