Adana'da bir bankanın zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan 112 sanıklı davanın duruşması görüldü

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu 112 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana'da sahte belgelerle kredi kullandırılarak bir bankanın 2 milyon 756 bin lira zarara uğratılmasıyla ilgili bankanın eski "bireysel müşteri ilişkileri asistanı"nın da arasında bulunduğu 112 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.A. Adana'da bir esnaf dükkanında çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Maddi durumum çok iyi değildi. S.A. adında bir kişi bana komisyon karşılığı bankadan kredi çıkaran kişiler var dedi. Beni bir makine şirketinde çalışıyor olarak gösterdiler. İlk olarak benim kimliğimi aldılar. Yaklaşık bir hafta sonra beni S.A. aradı kredimin hazır olduğunu söyledi. Ben o dönem bankanın 'bireysel müşteri ilişkileri asistanı' olan H.İ'nin yanına gittim. Evraklara imza attım. Vezneden 15 bin lira aldım. Bu kişi sadece bana 3 bin lira verdi. Paranın kalan kısmını vermediler. Ben krediyi zaten geri ödeyemedim."

Sanık A.B. de savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek bankadan kredi çekme konusunda kendisine K.K. isimli kişinin yardımcı olduğunu söyledi.

Okuma yazmasının olmadığını belirten sanık A.B. şunları anlattı:

"Bankaya gittiğimde direk yukarı katta bulunan H.İ'nin yanına gittim. Bana bazı evrakları imzalattırdılar. 25 bin lira kredi çektim. Dosyada kredi çekerken bir şirkette sigortalı olarak çalışıyor gözükmüşüm. Ben asla bir şirkette çalışmadım. Benim kredi evraklarımı K.K. isimli kişi hazırladı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim."

Müşteki kamu bankası avukatı ise oluşan maddi zarar nedeniyle sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise bu aşamada dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına, beyanları alınmayan sanıkların bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.