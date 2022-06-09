Bir aracın LPG tankından 5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı - Haberler

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Bir aracın LPG tankından 5 kilogram sentetik uyuşturucu çıktı

AA - Güncel
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Adana'da, aracının LPG tankında 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Adana'da, aracının LPG tankında 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla SUV tarzı bir araçla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Aracı takibe alıp şehir merkezinde durduran ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, LPG tankına gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü H.T. (36) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Güncel

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