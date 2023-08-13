Üye Girişi
Haberler

Adana'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişi vinçle kurtarıldı

Güncel Haberler

Adana'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın sonucunda bir kişi balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarılan kişi, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

ADANA'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın endişe yarattı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken balkonda mahsur kalan bir kişi vinçle kurtarıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki bir apartmanın teras katında saat 18.30'da yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Binada oturanlar endişe içerisinde evlerini tahliye ederken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik nedeniyle caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, ismi öğrenilemeyen bir çocuğu, mahsur kaldığı balkondan vinçle kurtardı. Dumandan etkilendiği belirlenen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Seyhan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title