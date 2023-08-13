Adana'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişi vinçle kurtarıldı

Adana'da bir apartmanın teras katında çıkan yangın sonucunda bir kişi balkonda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarılan kişi, dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.