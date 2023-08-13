Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir apartmanın 7. katında çıkan yangında daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen bir çocuğa ambulansta müdahale yapıldı.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangında ev küle döndü. Yangında bir çocuk dumandan etkilendi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan 7 katı bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görev vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında daire tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen bir çocuğa da ambulansta ayakta müdahale yapıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA