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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir apartmanın 6.katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Seyhan Adana Olay Adana Yaşam Güncel Haberler

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