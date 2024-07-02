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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Toros Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yanan dairenin karşısında ikamet eden Ahmet Urlu, gazetecilere, sabah işe gideceği sırada komşusunun dairesinde çıkan yangını fark ettiğini, açık kapıdan içeriye baktığında mutfaktan yayılan alevleri gördüğünü söyledi.

Urlu, yanan dairede bir kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine içeriye girdiğini, kimseyle karşılaşmadığını, daha sonra apartman sakinlerini binadan çıkmaları için uyardığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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