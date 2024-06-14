Adana'da biçerdöver devrildi, sürücü yaralandı
Adana'nın Aladağ ilçesinde bir biçerdöverin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, Aladağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.
Mukadder Özguner yönetimindeki biçerdöver, Akören Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücü Özguner'i sıkıştığı araçtan çıkardı.
Yaralı Özguner, 112 Acil Sağlık ekiplerinde Aladağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.