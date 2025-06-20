Adana'da Biçerdöver Devriildi: 2 Yaralı

Adana'da Biçerdöver Devriildi: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, bir biçerdöver devrildi. Sürücü ve diğer yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.C.G. idaresindeki biçerdöver Tepecikören-Kozan kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada sürücü A.C.G. ile biçerdöverdeki C.G. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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