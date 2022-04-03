Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

SARIÇAM, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Sarıçam Mahallesi 2412. Sokak'ta yürüyen M.G, kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

M.G'yi vücudunun bazı yerlerinden yaralayan saldırgan daha sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.G'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Sarıçam, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title