Adana'da Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yürüyüş yapan Hakan A, kimliği belirsiz kişiler tarafından önce darbedilip ardından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan A'nın durumu ciddiyetini koruyor. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarına başladı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yürüyen Hakan A, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından önce darbedildi, ardından bıçaklandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hakan A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hakan A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
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